SESARAM confirma pico de afluência ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) informou, através de nota enviada à imprensa, que no dia de hoje, 21 de novembro, durante a tarde, “registou-se um pico de afluência ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com grandes oscilações de movimentação durante um determinado período”. A confirmação surge no seguimento de informações veiculadas através das redes sociais, sobre este assunto.

“Importa salientar que essa situação foi momentânea e rapidamente ficou normalizada”, refere a mesma nota, que acrescenta que, “tal como é do conhecimento público, a afluência ao serviço de urgência hospitalar é dinâmica e, pelas razões já conhecidas, podem ocorrer alguns constrangimentos ao nível da gestão de camas para admissão de novos doentes”.

“Para evitar estas situações, o SESARAM recorda aos utentes que perante as situações não urgentes ou pouco urgentes, procurar num primeiro momento os Centros de Saúde da sua área de residência e ou os serviços de atendimento urgente nos Cuidados de Saúde Primários”, relembra.