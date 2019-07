Serviço de Saúde da Madeira expressa pesar pela morte de Paulo Renato

“É com imenso pesar e tristeza” que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira lamentou esta terça-feira o falecimento de Paulo Renato, de 10 anos, que foi acompanhado pela área de Oncologia Pediátrica do SESARAM, em articulação com o IPO de Lisboa.

“Os profissionais do SESARAM fizeram tudo o que era possível, do ponto vista terapêutico e humano, perante o quadro que a criança apresentava, cumprindo os protocolos de actuação validados pelo comité clínico internacional para esta área em específico”, refere o SESARAM em nota à imprensa.

“O SESARAM reitera total confiança na equipa clínica que acompanhou este caso em plena harmonia e concertação com os familiares directos da criança. O SESARAM e os seus profissionais lamentam profundamente o seu falecimento e se solidarizam com os familiares e amigos”, adianta.

“Uma vez mais importa esclarecer que sempre que os motivos clínicos assim o justifiquem e sempre que seja essa a decisão clínica é assegurado o encaminhamento de doentes do SESARAM para Unidades de Saúde fora da Região, para a realização de tratamentos, exames e consultas adequados a determinadas patologias, suportando todas as despesas subjacentes a esta deslocação, incluindo tratamentos”, acrescenta.

O SESARAM aproveita para referir que “a área da inovação terapêutica é um investimento evidente concretizado pelo Governo Regional ao longo destes últimos anos. Sempre que exista essa possibilidade, o SESARAM é a primeira entidade a submeter e a encaminhar o doente para essa solução terapêutica”.