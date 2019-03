Seminário sobre ‘Inclusão Social no Feminino’ assinala amanhã Dia Internacional da Mulher

É com um seminário denominado ‘A Inclusão Social no Feminino’ que o Governo Regional abordará amanhã, 8 de Março, no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, o Dia Internacional da Mulher.

O evento organizado pelo Serviço de Igualdade de Género (SIG) da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, pretende debater várias questões relacionadas com a problemática da Inclusão Social das Mulheres.

A sessão de abertura vai contar com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que vai presidir à sessão de encerramento, e ainda da Coordenadora do SIG, Mariana Bettencourt.

Este seminário será composto por dois painéis: ‘Conhecer para a Inclusão e a Igualdade’, onde serão apresentados e debatidos indicadores demográficos sobre a situação da Mulher na Região Autónoma da Madeira , e ‘Intervir para a Inclusão e Igualdade’.

O dia 8 de março foi instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher. E a celebração anual desta data é o resultado de uma série de lutas e reivindicações das mulheres, principalmente nos EUA e Europa, por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se prolongaram até hoje tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas.