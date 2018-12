Seguradora Zurich reforça presença na Madeira com novo escritório no Caniço

A Zurich Portugal continua a reforçar o posicionamento na Ilha da Madeira com a abertura de mais um escritório de agente principal. O novo espaço fica na cidade do Caniço, concelho de Santa Cruz, e “vem fortalecer a capacidade relacional e de proximidade que a Zurich tem no território português”, refere uma nota da seguradora.

O CEO da Zurich, António Bico, o Director Coordenador de Vendas e Distribuição, Nuno Catarino, a Directora Comercial do Canal Agentes, Rita Almeida, o Coordenador Comercial da Zona Centro & Ilhas, Pedro Dinis e o Gestor de Área Comercial, Carlos Barreto, vão estar na cerimónia de inauguração que decorre esta segunda-feira, dia 3 de Dezembro. À noite, no Funchal, a Zurich organiza um jantar reunião com todos os agentes Zurich da Madeira.

“Continuamos comprometidos em prestar um serviço de excelência e proximidade aos nossos clientes, através dos nossos agentes. A ilha da Madeira continua a viver um momento extremamente positivo ao nível do turismo, o que impacta positivamente a maioria dos sectores empresariais e as famílias. Estou bastante optimista em relação ao próximo ciclo económico da Madeira e a nossa vinda à ilha reforça a confiança que os nossos clientes podem depositar nos nossos agentes”, afirmou António Bico.

A Zurich conta com 18 escritórios próprios, um deles no Funchal e mais de 2.500 mediadores profissionais de seguros que servem os 550 mil clientes da companhia, no ano em que celebra 100 anos em Portugal.