Secretário elogia promoção dos produtos locais nos ‘Sons e Sabores’ de Santa Cruz

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, destacou, esta tarde, em Santa Cruz, o mérito da iniciativa ‘Sons e Sabores da Madeira’ na promoção dos produtos locais e manifestou a intenção de continuar a apoiar o evento que é organizado pela Casa do Povo, bem como a Festa da Tangerina promovida pela Junta de Freguesia. “Todos juntos fazemos de Santa Cruz um concelho cada vez melhor”, frisou.

O governante afirmou que a iniciativa “lembra o Natal” e é uma óptima forma dos comerciantes colocarem aos dispor dos consumidores as suas especialidades. Numa mensagem mais política, Humberto Vasconcelos explicou que o Governo Regional, depois de ter dedicado uma primeira fase do mandato à recuperação económica, entrou numa nova fase que passa pela devolução de rendimentos à população que tinham sido retirados durante o período de crise. “Agora estamos a fazer aquilo que prometemos que é devolver a toda a população, sem excepção, os rendimentos que à altura foram retirados. Estamos a fazer um trabalho na saúde, educação, agricultura e nas infraestruturas que faz com que hoje a Madeira esteja melhor, mais desenvolvida e que o programa do Governo também se cumpra”, rematou o mesmo secretário.