Secretário da Saúde no 1.º Encontro de Confrarias da Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do Presidente do Governo Regional, participou, hoje, 17 de Novembro, no 1º Encontro das Confrarias Gastronómicas da Madeira.

A iniciativa da Junta de Freguesia do Curral das Freiras teve como objectivo promover e divulgar a gastronomia da freguesia.

Neste encontro gastronómico foi possível reunir, pela primeira vez, as três confrarias da Região: a Confraria Gastronómica de Aromas e Sabores do Curral das Freiras; a Confraria Enogastronómica da Madeira; e a Confraria Gastronómica da Truta e da Sidra.

O governante madeirense destacou o papel destas organizações na preservação de produtos gastronómicos, tradições e cultura da Região Autónoma da Madeira.

Aos presentes, autarcas, confrades e seus familiares, Pedro Ramos relembrou algumas das medidas da Saúde que constam no Programa de Governo, nomeadamente a cobertura total da população da RAM com médico de família, até 2023.

No evento também esteve o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.