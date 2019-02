Sé do Funchal cheia para a posse do Bispo D. Nuno

Já está composta a Sé do Funchal para a tomada de posse do novo Bispo do Funchal. D. Nuno.

Recorde-se que a cerimónia arranca às 15h15 com a chegada dos sacerdotes para paramentação na igreja do Carmo que aguardarão na igreja pela chegada do Senhor Bispo, às 15h30.

Por volta das 15h45 inicia-se a saída do cortejo litúrgico para a Catedral, com chegada prevista para as 16 horas, altura em que D. António Carrilho, Administrador Apostólico, celebra os ritos iniciais. Depois segue-se o rito da tomada de posse, com leitura da Carta Apostólica pelo Núncio Apostólico e passagem do báculo das mãos de D. António para as mãos de D. Nuno Brás, como Novo Bispo do Funchal que tomará posse na sua sede.

No final da Missa os bispos e os sacerdotes fazem a desparamentação na sacristia da Sé.

A cerimónia termina no final do dia com um jantar festivo no Colégio de Santa Teresinha.