SDM reconhece “trabalho” e entrega prémios de mérito a nove alunos

A SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira entregou, esta sexta-feira, dia 3 de Janeiro, os Prémios Escolares ZFI 2019.

Na cerimónia -- que decorreu nos escritórios da empresa na Zona Franca Industrial (Caniçal) e contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional -- foram entregues oito computadores (quatro a alunos do ensino secundário e quatro a alunos do ensino básico), além de um prémio monetário de mil euros a um aluno universitário.

Pedro Calado lembrou que os prémios são o “reconhecimento do trabalho” destes alunos e professores e logiou também “o excelente trabalho” da administração e da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira “em prol da Madeira”.

Lembrou ainda que quase 15% das receitas da Região são provenientes do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que só em postos de trabalho directos, emprega mais de 3 mil trabalhadores.