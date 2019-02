Sara Madruga da Costa questiona Ministra da Saúde sobre a Madeira

Sara Madruga da Costa questionou ontem a Ministra da Saúde, na Assembleia da República, sobre as políticas do Governo nesta área tão importante para os portugueses. À semelhança do que tem feito ao longo desta legislatura, a deputada madeirense renovou as perguntas sobre o financiamento do novo Hospital da Madeira e sobre a dívida de dezoito milhões de euros ao Governo Regional pelos subsistemas de saúde, não sem antes ter acusado o Governo de António Costa de ter “utilizado todos os expedientes possíveis para adiar a resolução de assuntos muito importantes para a Madeira”, nos últimos quatro anos.

A deputada social democrata quis mostrar que a Ministra da Saúde “tinha mais uma oportunidade para demonstrar que o objectivo do Governo da República não era adiar, mas resolver os problemas, algo que o Governo Regional da Madeira estava a fazer”, exemplificando com “o avanço do concurso público para a pré-qualificação da construção do novo Hospital da Madeira”, sendo inclusivamente já conhecida a listagem das empresas candidatas àquela obra.

A resposta foi uma “não resposta” e o atraso nos esclarecimentos solicitados tem, para Sara Madruga, um “significado politico” , como o Governo pretender “prejudicar os madeirenses e porto-santenses”.

Estas foram as questões colocadas a Marta Temido que, segundo Sara Madruga, a deixou “desconfortável”:

“Acresce ou não o IVA aos montantes e às transferências devidas relativas ao financiamento do novo Hospital da Madeira?”

“Pretende deduzir ao valor deste financiamento a avaliação dos Hospitais Nélio Mendonça e dos Marmeleiros?”

“Porque motivo a dívida de 18 milhões de euros do Governo ao Governo Regional da Madeira por conta dos subsistemas de saúde ainda não foi paga”?

“Quais os esforços que tem levado a cabo para resolver este problema?”