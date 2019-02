São Vicente suspende plano de saneamento financeiro

A Assembleia Municipal de São Vicente irá aprovar esta manhã a suspensão do saneamento financeiro do município. Uma medida que diligenciada pelo executivo de José António Garcês que regista a maioria de deputados neste órgão autárquico. O presidente vai explicar os motivos e não deixará de vincar que tem vindo a reequilibrar as contas da edilidade, razão pela qual entende propor a suspensão deste plano que restringe a gestão diária do município.

Isso mesmo foi reforçado pelo vice-presidente, lembrando que a 31 de Dezembro de 2017, a autarquia já cumpria o limite da dívida total conforme determina a legislação, tendo a partir de então melhorado significativamente os “prazos de pagamento a fornecedores que passaram de mais de mil dias para apenas 52”.

Fernando Góis destaca ainda o esforço que foi feito para liquidar as dívidas, frisando que a margem financeira que pode ser utilizada ultrapassa os 1,8 milhões de euros, “ou seja estamos abaixo do limite da dívida como temos esta folga”. Góis revelou ainda que durante o ano de 2018 foram amortizados 28% da dívida total, ou seja mais de 1,3 milhões de euros.

Em 2009 a autarquia contraiu um empréstimo no valor de 4 milhões de euros, visado pelo Tribunal de Contas,