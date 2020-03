São Vicente aprova Plano de Contingência COVID-19

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente aprovou o Plano de Contingência do Município – Medidas de prevenção, Controlo e Vigilância sobre o Coronavírus – COVID-19. As medidas, no âmbito das recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, entram em vigor de imediato.

Tendo em consideração às recomendações do Governo Regional, a Câmara Municipal de São Vicente, decidiu tomar as seguintes medidas:

Os serviços da Câmara Municipal, encerram ao público, sendo que o atendimento deverá ser feito por meios electrónicos e via telefónica, exceptuando casos urgentes e inadiáveis, sendo o horário de serviço da Autarquia contínuo das 10h às 16h.

No caso dos serviços a cargo da Câmara Municipal, nomeadamente o Centro de Promoção Cultural de São Vicente, a Biblioteca Municipal, o Centro Comunitário da 1ª Lombada, ATL`s, OTL e aulas de Dança Sénior, estão encerrados por tempo indeterminado. No que respeita ao Polo de Emprego de São Vicente, o atendimento ao público está encerrado, devendo este ser feito por meio electrónico ou via telefónica.

Relativamente aos pagamentos, estes devem ser feitos por meios electrónicos disponíveis para o efeito (transferência bancária e banca electrónica).