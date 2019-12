Saiba o que reserva a agenda deste sábado, 7 de Dezembro

- O Vice-Presidente José Prada, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, a partir das 10.30 horas, na Caminhada Solidária organizada pela Fundação Marítimo Centenário, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira. A corrida realiza-se entre o Complexo Desportivo de Santo António e o Estádio do Marítimo.

- O Lions Clube do Funchal volta realizar, este fim-de-semana, a sua Feira de Natal. O evento de cariz solidário, realiza-se entre as 10h30 e as 19 horas, na sede do Lions, na Rua Imperatriz D. Amélia, Funchal.

- A FLOW apresenta este sábado, em dose dupla, a sua mais recente produção teatral intitulada ‘Um Pedido Especial’. A comédia infantojuvenil que promete divertir toda a família será apresentada às 11 horas, no auditório do Museu Casa da Luz, no Funchal, voltando a repetir-se às 16 horas no mesmo local.

- O Grupo Parlamentar do PSD reúne-se às 12 horas, com a Federação de Bombeiros. A reunião terá lugar na Rua da Venezuela, bem no centro do Bairro da Nazaré, no Funchal.

- O Centro Cultural e Desportivo dos Canhas promoverá uma acção de plantação no Pául da Serra, na zona dos Estanquinhos. A iniciativa está aberta a todas as pessoas interessadas e será orientada pelos técnicos do Governo Regional.

A concentração terá lugar pelas 8h30, junto à Igreja da Piedade nos Canhas de onde o grupo partirá em transporte cedido pela Câmara Municipal da Ponta de Sol.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, às 21 horas, o espectáculo ‘Teoria das Três Idades’, com Sara Barros Leitão. Estreou em 2019, no subpalco do Rivoli, passou pela Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II em Janeiro deste ano, e termina a sua digressão no Baltazar Dias. Este espetáculo marca a estreia de Sara Barros Leitão como encenadora.

- O núcleo museológico da Casa do Povo do Caniço acolhe, às 17 horas, a apresentação do livro ‘Caniço de campo a cidade, um álbum com legendas’. Trata-se de uma obra documental inédita que integra a quase totalidade das fotografias que compõem a exposição permanente do núcleo museológico, inaugurado há cinco anos e que representa uma importante oferta de interesse cultural, patrimonial e turístico.

- A partir deste sábado, São Vicente volta a encher-se de brilho, cor e luzes para acolher esta época natalícia. As iluminações de Natal acendem-se na pitoresca Vila de São Vicente, bem como nas freguesias de Boaventura e Ponta Delgada.

- A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia (FCEE) e do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), termina este sábado o curso de formação em Demolições, Estruturas de Contenção e Ancoragens.

Esta nova formação irá decorrer no Campus da Penteada, das 9h às 19h, e dirige-se a alunos, antigos alunos e profissionais das áreas de arquitectura, engenharia e construção.