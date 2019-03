Saiba o que consta da agenda deste sábado

Apresentação programa das comemorações dos 600 anos para 2019

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, e presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assistem à cerimónia de apresentação do programa das comemorações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, para o ano de 2019, que terá lugar no auditório do Fórum de Machico, pelas 18 horas.

Sé catedral acolhe o projecto ‘Dar a Ver’

Depois da Igreja do Colégio, a IV edição do projecto cultural ‘Dar a Ver’ prossegue, este sábado, pelas 14 horas, na Sé Catedral do Funchal, através de uma visita guiada que será orientada pelo director de serviços de Museus e Património Cultural, Francisco Clode.

A participação em cada uma das actividades do projecto é gratuita, embora sujeita à inscrição prévia através do e-mail: [email protected]

Abertura da exposição ‘APELarte 2019’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente, pelas 17 horas, no Atlanticulture Center, em Machico, na abertura oficial da exposição coletiva ‘APELarte 2019’, a cargo dos alunos do 10º, 11º e 12º anos do curso de Artes Visuais da Escola da Apel.

Concerto na ALM

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) acolhe, pelas 18 horas, um concerto da Orquestra Clássica da Madeira.

‘Jazz no Cais’ do Carvão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prossegue, este sábado, com a dinamização do programa cultural anual definido para o Cais do Carvão.

O Cais do Carvão vai acolher concertos gratuitos todos os meses e este será o primeiro sábado de programação após a inauguração, havendo actividades planeadas ao longo de toda a tarde, com uma mostra de artesãos locais a partir as 14 horas, sendo que o ponto alto serão as actuações de DonaZica, pelas 18h30, e do Madeira Jazz Collective, pelas 21 horas, num serão de ‘Jazz no Cais’.