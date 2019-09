Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Dia Mundial da Música com concerto no La Vie

A Secretaria Regional de Educação através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, irá comemorar o Dia Mundial da Música com um concerto, que se realiza em parceria com o Centro Comercial La Vie, esta terça-feira, pelas 19 horas.

O evento, com entrada livre, conta com a participação do Coro Juvenil da Direcção de Serviços de Expressões Artísticas, que passou a gerir os Cursos Livres em Artes, no Conservatório.

Projecto ‘Alegria de Viver’

No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso que se assinala esta terça-feira, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 14 horas, no Jardim Municipal de Santa Cruz para a sétima edição do projecto ‘Alegria de Viver’.

Uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz que consiste na realização de um desfile de moda com fatos/vestidos compostos por materiais reciclados, este ano alusivo ao tema ‘O Tradicional da Madeira’.

Apresentação do ‘Projecto Música’

No dia em que se comemora o Dia Internacional do Idoso e o Dia Internacional da Música, será apresentado o ‘Projecto Música’, resultante de uma parceria entre a Associação Grupo Cultural Flores de Maio e o Lar de Idosos do Porto da Cruz, evento que contará com a presença de Rita Andrade.

O projecto teve início no mês de setembro e proporciona aulas de música semanais aos utentes do Lar, com o objectivo de criar momentos musicais para realizar apresentações em festas e eventos comemorativos

Comemoração do Dia Europeu das Fundações e Doadores

A Fundação Cecília Zino associa-se à celebração do Dia Europeu das Fundações e Doadores, com o objectivo de dar a conhecer o impacto social destas Instituições.

Na abertura da cerimónia comemorativa, que terá lugar na Capela da Fundação, estará presente Rita Andrade.

Do programa faz parte um concerto de jazz com o músico Robin Hird e convidados.

Diplomas de Mérito Académico

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta terça-feira, pelas 18 horas, na cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito Académico a alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Inauguração da nova sede das Águas do Funchal

Esta terça-feira, é inaugurado, pelas 11 horas, as novas instalações das Águas do Funchal, na Rua Aspirante Mota Freitas, na freguesia de Santa Maria Maior. A Câmara Municipal do Funchal reabilitou, para efeitos de sede do novo departamento, o edifício da antiga Escola Básica do 1º Ciclo ali existente. O autarca, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Câmara de Lobos assinala Dia Internacional do Idoso

O município de Câmara de Lobos assinala esta terça-feira, o Dia Internacional do Idoso, com um programa que se estende até quinta-feira, dia 3 de Outubro.

O evento terá início com uma sessão de abertura no Museu de Imprensa da Madeira. Seguir-se-á, às 10h30, testemunhos de pessoas reformadas de cada freguesia do concelho sob o tema ‘Cheguei à terceira idade e agora?’.

Pelas 11h45, terá lugar um desfile de moda, denominado ‘Melhor idade’, que contará com a participação de seniores do concelho entre os 66 anos e os 96 anos.

À tarde, pelas 15 horas, terá lugar uma missa solene na igreja de São Sebastião, presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

Dia Nacional da Água

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais assinala esta terça-feira, o Dia Nacional da Água com uma visita à Estação de Tratamentos de Águas (ETA) da Alegria, no Funchal.

Susana Prada dará a conhecer o trabalho desenvolvido pela Água e Resíduos da Madeira (ARM) no que diz respeito à gestão do sistema de abastecimento de água em alta na Região Autónoma da Madeira e a importância do Centro de Telegestão, bem como o trabalho realizado pelo Laboratório de Qualidade e Controlo da Água (LQA).

Cerimónia de abertura do ano lectivo na Universidade Sénior

Esta terça-feira, Dia Internacional da Pessoa Idosa, terá lugar, pelas 15 horas, no auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, a cerimónia de abertura do ano lectivo 2019/2020 da Universidade Sénior com a palestra ‘Trajetos do Envelhecimento’, proferida por Sofia Canha.

Iniciativa política - PS

A candidatura do PS às eleições legislativas nacionais pelo círculo eleitoral da Madeira apresenta os seus compromissos para a próxima legislatura, esta terça-feira. A iniciativa terá lugar pelas 18h30, no Fórum Machico.

Iniciativa política - RIR

O partido RIR estará presente na GAG 2, em São Martinho, pelas 10h30, em acção de campanha.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma acção de campanha, pelas 11 horas, junto ao Atalaia Living Care, no Caniço.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Legislativas nacionais de 6 de outubro realiza, nesta terça-feira, pelas 11 horas, uma iniciativa política na marginal da Ribeira Brava, onde será abordada a temática das Comunidades Madeirenses.

Iniciativa política - CDS

No âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 6 de outubro, a candidata do CDS-PP Madeira à Assembleia da República aborda esta terça-feira, as populações da Madeira e Porto santo. Sara Madalena, cabeça-de-lista do CDS-PP pelo círculo eleitoral da Madeira, irá prestar declarações à comunicação social às 10 horas, junto ao Hospital dos Marmeleiros.

Iniciativa política - CDU

A candidatura da CDU às próximas Eleições Legislativas Nacionais pelo Círculo Eleitoral da Madeira realiza esta terça feira, iniciativas de campanha eleitoral em contacto com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho, estando prevista uma iniciativa às 12h30, junto às instalações da Empresa Horários do Funchal, onde intervirá Herlanda Amado, cabeça-de-lista desta candidatura