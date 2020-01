Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, dia 3 de Janeiro

- A SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira entrega, esta sexta-feira, às 11 horas, os Prémios Escolares ZFI 2019. Trata-se da 15.ª edição que pretende apoiar e incentivar o aproveitamento escolar e contribuir para a elevação dos níveis de conhecimento dos jovens estudantes.

O leque dos prémios atribuídos contempla a entrega de oito computadores de última geração (portáteis Apple, MacBook Air) e a entrega de um cheque no valor de 2000 euros ao estudante universitário que terminou o curso com melhor média final em 2019.

A cerimónia realiza-se nos escritórios da empresa na Zona Franca Industrial (Caniçal), e contará com as presenças do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do Secretário Regional de Educação, Jorge de Carvalho, bem como do Presidente da SDM, Paulo Prada.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, na Quinta Vigia, pelas 11h30, a equipa de natação do Clube Naval do Funchal.

Recorde-se que esta equipa, sob orientação técnica de Elmano Freitas, Paulo Camacho e João Pedro Vieira, assegurou, no passado mês de Dezembro, em Leiria, a subida à I Divisão Nacional, um feito e uma presença que não se registava há duas décadas.

- ‘Fados a Norte’ leva as vozes de Rui Fernandes, Maria José Figueira, António Pinto, Clotilde Pêssego, Laura Silva e Maria Ferreira até São Vicente, mais especificamente ao espaço ‘Porto de Abrigo’, numa sinergia efectivada com a Associação de Fado da Madeira. Começa às 20h30.

- Esta sexta-feira, pelas 21 horas, o Funchal recebe um dos eventos da digressão mundial do Shortcutz Amesterdam. Nesta sessão o público irá votar na melhor curta que juntará todos os votos de todas as sessões que acontecem pelo Mundo.

Os vencedores serão anunciados na gala anual do Shortcutz Amesterdão que acontece no dia 19 de Janeiro de 2020, em Amesterdão.

A sessão tem entrada gratuita, sendo que os bilhetes deverão ser levantados na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, local onde as obras serão exibidas. Na tela rolam as seguintes ‘curtas’: Accident, Daydreaming, Crow’s Nest, Fundament, School’s Out, Nobu e At First Sight.

- Mais uma sessão do popular jogo de quiz ‘Dr. Why’, na Cantina El Mexicana, no Centro Comercial Centromar. A animação prolonga-se noite dentro com karaoke até às 4 da madrugada.

- Último dia de animação na Aldeia de Natal (Praça do Município) terá hora de conto infantil com ‘Os Presentinhos de Janeiro’, precedido das tradicionais Janeiras (14 horas até às 15h30), pinturas faciais, jogos de mesa e jogos recreativos.