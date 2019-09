Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

III Congresso Internacional de Turismo da AICA

Cerimónia de abertura do III Congresso Internacional de Turismo da AICA – Associação de Investigação Científica do Atlântico, sob a temática ‘O Turismo como factor de desenvolvimento dos territórios’, a ter lugar, pelas 9h30, no Museu de Electricidade da Madeira, Casa da Luz – Funchal.

Congresso de Urologia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 12h30, no hotel Vida Mar, na cerimónia de abertura do congresso da Associação Portuguesa de Urologia.

Campanha de limpeza em toda a cidade

Início da campanha de limpeza que será promovida pela Câmara Municipal do Funchal em toda a cidade, no âmbito da Semana Global pelo Clima e do ‘World Clean Up Day’, a ter lugar, pelas 10 horas, na Avenida Arriaga, junto à estátua de João Gonçalves Zarco. A vice-presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, estará presente na ocasião.

‘Macaronight’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 14h30, na ‘Macaronight - Noite Europeia dos Investigadores 2019’, que terá lugar no Centro Comercial La Vie Funchal.

CMF assinala Dia Mundial de Turismo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, esta sexta-feira, duas conferências de imprensa por ocasião do Dia Mundial de Turismo:

Pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, será apresentado o último de uma colecção de 4 percursos temáticos que a Autarquia desenvolveu para locais e turistas. O novo percurso abordará as singularidades arquitectónicas da cidade e tem a assinatura do Arquitecto Rui Campos Matos, seguindo-se uma breve visita guiada a alguns pontos de interesse nas imediações da CMF.

Na parte da tarde, pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Autarquia atribuirá, pela primeira vez, uma ‘Distinção por Mérito Turístico’, o que passará a ser feito anualmente neste dia comemorativo, como forma de reconhecer e valorizar pessoas, entidades ou projectos que contribuem para a qualificação do destino Funchal. Este ano será distinguida a Associação de Guias da Madeira.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Turismo no Funchal, estará presente em ambas as ocasiões.

Iniciativa política - CDU

A CDU promove acções de campanha eleitoral, pelas 12 horas, no centro da cidade de Câmara de Lobos.

Iniciativa política – BE

Esta sexta-feira, a candidatura do Bloco à Assembleia da República associa-se à concentração pelo Clima junto à Assembleia Regional, pelas 15 horas.

Iniciativa política – JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar uma conferência de imprensa, pelas 10 horas, junto à recta do aeroporto (Santa Cruz).

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma acção de campanha, pelas 14 horas, junto ao Espaço Casa em Santa Rita, no Funchal.

Iniciativa política - RIR

Esta sexta-feira, pelas 10h30, o partido RIR estará presente na freguesia do Porto da Cruz, junto à praia da ‘Alagoa’, no concelho de Machico.

Dia Mundial do Turismo assinalado em vários pontos da Região

A Madeira volta a celebrar, este ano, o Dia Mundial do Turismo, que se assinala esta sexta-feira, numa mobilização alargada a maioria dos concelhos da Região.

Esta comemoração dá, assim, continuidade à iniciativa ‘Obrigada pela sua visita’, envolvendo a participação de alunos de Turismo e dos colaboradores da Direcção Regional do Turismo e da Associação de Promoção da Madeira na distribuição dos brindes aos turistas. Acção esta que decorrerá nos Postos de Informação Turística do Aeroporto, Avenida Arriaga, Estrada Monumental, Ribeira Brava, Porto Moniz, Santana e Porto Santo.

O programa contempla igualmente às actuações musicais ao longo do dia, assim como à degustação de produtos regionais, na Avenida Arriaga, em frente ao Posto de Informação Turística e no Aeroporto Internacional da Madeira.

Paralelamente irão decorrer acções que irão decorrer em todos os municípios.

Actuações musicais

• 9h – 10:00 Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova

Gare Marítima do Funchal

• 10h - 12h Grupo Folclórico da Ass. Cultural e Recreativa da

Camacha | Aeroporto da Madeira

•10h - 12h Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santana

Santana, Posto de Informação Turística

• 10h30 - 12h Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova

Funchal, Avenida Arriaga

• 13h - 14h30 Grupo Folclórico de Santo António

Funchal, Avenida Arriaga

• 15h30 - 7h30 Grupo de Folclore Cultural e Recreativo de São

Martinho | Funchal, Avenida Arriaga

• 18h 4TETO 291

Placa Central, Avenida Arriaga

• 20h Miguel Pires Trio

Placa Central, Avenida Arriaga

Degustações de produtos regionais

• 10h - 18h | Funchal, Avenida Arriaga

• 11h - 13h | Aeroporto da Madeira

Museus - Entradas gratuitas

• Casa Museu Frederico de Freitas

• Museu de Arte Sacra*

• *Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu

• Museu Militar da Madeira

• Museu Henrique e Francisco Franco

• Núcleo Museológico do Palácio de São Lourenço

• Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s

• Museu Quinta das Cruzes

• Centro Cultural e Cívico de Santa Clara - “Universo das Memórias”

• Museu da Electricidade “Casa da Luz”

• Museu Etnográfico da Madeira

• Museu da Imprensa da Madeira

• Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira

• Casa Museu Colombo

• Núcleo Museológico “Solar do Ribeirinho”

Outros - Entrada gratuita

• Jardins da Quinta Vigia

• Parque Temático da Madeira

• Engenho da Calheta

• Companhia do Engenhos do Norte – SORUM – Porto da Cruz

Roteiro de Animação

Sexta-feira

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Após ter estado no festival Aleste em 2015 no Funchal, o artista nacional DJ A Boy Named Sue, nome artístico de Tiago André, vem actuar ao Barreirinha Bar Café, no Largo do Socorro, Funchal. A música começa às 18h30.

Inauguração de exposição de Diogo Goes e mesa-redonda sobre o Turismo, emprego e competitividade, a partir das 18h30, no ISAL.

Santiago Beach Club, na Praia de São Tiago, promove, a partir das 19 horas, ‘Sunset Sessions’, com DJs Alexa e Nuno Marcial, além do VJ Mário Lopez. O evento é produzido pela YEP – Productions.

Por ocasião da sua passagem pela Madeira, a fadista Joana Cota actua às 19 horas, no palco da Fnac Madeira.

Mais uma edição de ‘Friday Sunset’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas.

A AFM - Associação de Fado da Madeira e Quintinha do Churrasco promovem uma Noite de Fado a partir das 20h30.

O Orfeão Madeirense, o grupo coral mais antigo da Madeira e um dos mais antigos de Portugal, celebra o seu 100.º aniversário com um concerto, no Cais do Carvão, pelas 20h30, que contará ainda com a participação do Grupo Coral de Machico e do Grupo Coral da Ponta do Sol.

Prossegue o Festival Avesso, na Ponta do Sol, com o actor Paulo Patrício que apresentará a comédia ‘Coisinha Sexy’, pelas 21 horas, no Centro Cultural John dos Passos.

Mais uma exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

‘DJ set’ de Hernandez, a partir das 21 horas, no Pestana CR7.

Rubrica musical ‘Cannings Mode’, no Mini Eco Bar, com as escolhas sonoras de Nelson Caires.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Haddaway, ícone musical dos anos 90 e voz de êxitos como ‘What is Love’, ‘I Miss You’, ‘Rock my heart’, entre outros, dá espectáculo no Café do Teatro, no âmbito do aniversário do ‘23 Vintage Bar’. O artista já está na ilha, onde chegou mais cedo para passar uns dias de férias. A festa de sexta-feira contará ainda com a selecção musical do DJ Nélio Fabrício.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.