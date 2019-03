Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Inquérito a Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

Reunião com os deputados da Comissão Eventual de inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, no hemiciclo, com a seguinte ordem de trabalhos:

Pelas 11 horas, audição parlamentar com a presença do director Clínico do Serviço de Medicina Nuclear do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, Durval Campos Costa.

Pelas 15 horas, audição parlamentar com a presença do director do Serviço de Reumatologia do SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Mário Rodrigues.

Inauguração da loja ‘Ilhas & Gotas’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à inauguração da nova loja ‘Ilhas & Gotas’, distribuição de vinhos.

A cerimónia realiza-se esta sexta-feira, pelas 18h00, no Caminho das Virtudes, Conjunto Habitacional das Virtudes, Bloco B R/Chão.

Visita da Comissária Europeia com a pasta da Política Regional e da Energia

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, acompanha, a partir das 14h45, a visita do representante da Comissária Europeia com a pasta da Política Regional e da Energia, Corina Cretu, à Central Hidroelétrica da Calheta III.

A comitiva, que integra ainda os secretários de Estado Adjunto da Mobilidade, José Mendes, e da Energia, João Galamba, terá também oportunidade de ficar a conhecer, ‘in loco’, a Barragem do Pico da Urze, no Paul da Serra.

Obras da rede de abastecimento em Machico

No âmbito do Dia Mundial da Água, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita, pelas 10h00, as obras de lançamento de 4,7 km de rede de abastecimento e de 3,6 km de rede de saneamento (águas residuais) na freguesia da Machico, que beneficiará cerca de 500 habitantes locais.

‘Apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica e do Plano Nacional Energia e Clima’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta sexta-feira, à sessão de abertura da ‘Apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica e do Plano Nacional Energia e Clima’, que decorrerá a partir das 9h30, na ‘Sala do Pátio I’, no Colégio dos Jesuítas.

A sessão de encerramento, agendada para as 12 horas, prevê uma intervenção do Secretário de Estado da Energia, João Galamba.

VII Encontro Literário de Leitura em Voz Alta

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h20, na sessão de abertura do VII Encontro Literário de Leitura em Voz Alta – Ler Com Amor, que terá lugar no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Audiência a comissão coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, recebe, pelas 12 horas, em audiência a comissão coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira.

Estados Gerais do PS-M: ‘Educação, Cultura e Igualdade: Políticas de Inclusão’

No âmbito dos Estados Gerais do Partido Socialista-Madeira, realiza-se, pelas 18h30, um debate sobre ‘Educação, Cultura e Igualdade: Políticas de Inclusão’. O evento terá lugar no Centro Cívico de São Martinho.

O debate contará com a participação de Énia Freitas, professora com especialização em Educação Especial, Rui Caetano, na qualidade de coordenador da área de Educação, Luísa Paolinelli, como coordenadora da área da Cultura, e Elisa Seixas, responsável pela área da Igualdade. A moderação estará a cargo de Laureano Ascensão de Macedo.

‘Lugares Pioneiros’ – programa final

Apresentação do programa final do congresso internacional ‘Lugares Pioneiros’, que vai decorrer no Funchal e em Machico, nos próximos dias 29 e 30 de março.

A conferência de impressa ocorre, pelas 15 horas, no Solar do Ribeirinho, em Machico

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e a presidente da comissão executiva do congresso, Cristina Trindade, estarão presentes na ocasião.

Juramento de fidelidade dos novos recrutas dos Bombeiros Sapadores do Funchal

Esta sexta-feira, pelas 11h, decorre, na Praça do Município, a cerimónia de juramento de fidelidade dos 30 recrutas que irão ingressar no quadro de carreira dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ocasião em que serão também apresentadas as novas viaturas pesadas para combate a incêndios.

Estarão presentes, na cerimónia, todo o Executivo Municipal, e ainda o vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, e o presidente da Associação Nacional de Bombeiros e Diretor da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Fernando Curto.

Secretário Geral do PCP visita a Madeira

Jerónimo de Sousa, Secretário Geral do PCP, participará no jantar comício que se realiza esta sexta-feira, no restaurante da Encumeada, no concelho da Ribeira Brava, onde estarão previstas as intervenções políticas às 20h30.

O Secretário geral do PCP, desloca-se à Madeira para participar no jantar comício do 98º aniversário do PCP no qual deverão estar presentes cerca de 600 pessoas.

‘Roteiro de Animação’

‘VII Encontro de Leitura em Voz Alta - 20 anos a ousar com amor’, promovido pela Contigo Teatro, na sexta-feira e sábado, pelas 9 horas, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Inauguração do novo espaço ‘Ilhas & Gotas’, pelas 18 horas, no Caminho das Virtudes, com prova de vinhos.

A Loja do Vinho, nas Adegas Blandy, no Funchal, acolhe prova de vinhos, pelas 18h30, com a produtora e enóloga dos vinhos AZAMOR, Alison Luiz Gomes.

Viagem sonora com gongo, taças tibetanas e sons da natureza, às 18h45, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira.

O espaço PDT please don’t tell, no Caniço, apresentar nova edição do evento ‘Música no Prato’, pelas 19 horas. Os Salsinhas D’Abalada trarão como ‘ajudantes de cozinha’ Carlos Correia, Andy Madisson e Ricardo Vasconcelos, que depois sobem ao palco para dar concerto.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Zama’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Barreirinha Bar Café volta a receber mais uma edição do festival ‘Um ao Molhe’, protagonizado por aquilo que se chama bandas de um só artista: na sexta-feira actuam Flor e Gobi Bear e no sábado tocam Mr. Gallini e Acid Acid. Para ver e ouvir em ambos os dias a partir das 22 horas.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Migs.

Clube Marginal, na Avenida Sá Carneiro terá a selecção musical de Kiko.