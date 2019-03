Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Assunção Cristas chega à Madeira

A líder nacional do CDS, Assunção Cristas, chega, esta sexta-feira, à Madeira, para participar em dois eventos organizados pelo CDS-PP Madeira. O ‘Jantar das Mulheres’, na sexta-feira, e na conferência ‘Ouvir Portugal – Portugal no Mundo - Madeira 600 anos’, no sábado.

A chegada de Assunção Cristas ao Funchal está prevista para o fim da tarde.

A partir das 20 horas, participa no ‘Jantar das Mulheres’, evento organizado pelo CDS’, que este ano contará com a presença de 600 mulheres, já confirmadas.

A líder nacional do CDS faz-se acompanhar de Nuno Melo, ‘número um’ às eleições europeias, Margarida Pocinho, candidata indicada pela Madeira em 5.º lugar da lista, e Rui Barreto, líder regional do CDS.

Aniversário da Escola do Caniço

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 14h30, a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo do Caniço, onde participará nas comemorações do 20.º aniversário daquele estabelecimento escolar.

CMF assinala Dia da Mulher com actividades das 9h30 às 21h horas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala esta sexta-feira, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, com um abrangente programa de sensibilização e debate, concebido em colaboração com o Conselho Municipal para a Igualdade. O programa começa pelas 9h30, com a realização da ‘Caminhada pela Mulher’, aberta a toda a população, a partir do Jardim Almirante Reis e em direcção à Praça do Município, a qual culminará numa aula de ginástica organizada pelos ginásios municipais e pelo Centro Comunitário do Funchal.

Pelas 10h30, o presidente da CMF, Paulo Cafôfo, irá marcar presença na Praça do Município, acompanhado pela conselheira municipal para a Igualdade, Guida Vieira, para uma intervenção oficial no âmbito desta data. As actividades dinamizadas pelo Conselho Municipal para a Igualdade prosseguem pelas 11 horas, com a performance ‘O papel da Mulher e a divisão de tarefas’, da Associação OLHO-TE, a realizar-se no átrio dos Paços do Concelho, seguindo-se, pelas 11h30, a projecção de um vídeo produzido pela Rede Ex-Aequo, no mesmo local.

Ao início da tarde, pelas 15h, a vereadora Madalena Nunes e Guida Vieira, participam num debate promovido pela Junta de Freguesia de São Martinho, no respectivo Centro Cívico.

O dia prossegue pelas 18h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com uma conferência-debate promovida pelo Movimento Democrático das Mulheres, com o apoio do município.

O programa encerra na Zona Velha do Funchal, pelas 21 horas, com a realização do concerto ‘Vânia Fernandes & Convidados’, na Capela da Boa Viagem, um evento que faz parte do calendário anual da capela, mas que será, neste caso, um espectáculo dedicado ao Dia da Mulher.

A Autarquia apela à participação de toda a comunidade neste vasto leque de ações que visam assinalar este marco histórico, em memória da luta pela igualdade de direitos entre géneros, num momento em que a violência contra as mulheres é infelizmente um tema na ordem do dia em todo o país.

Comemoração do dia da Mulher na sede do SPM

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) no âmbito das comemorações do Dia da Mulher, organiza esta sexta-feira, pelas 18h30, no auditório da sede, uma tertúlia subordinada ao tema ‘Direito a Trabalhar com Vida Pessoal e Profissional’, à qual se seguirá um jantar de convívio.

Seminário ‘A Inclusão Social no Feminino’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 9h30, à sessão de abertura do seminário ‘A Inclusão Social no Feminino’, a decorrer no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, numa iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género.

O evento visa assinalar este dia dedicado à mulher, onde serão debatidas várias questões relacionadas com a problemática da inclusão social do género feminino. A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, presidirá à sessão de encerramento do seminário, pelas 12h30.

UMAR assinala Dia da Mulher

No âmbito das comemorações do Dia da Mulher a União de Mulheres Alternativa e Resposta – Madeira (UMAR) estará, pelas 17h30, no Largo do Chafariz, numa acção de rua para a distribuir manifestos ‘Se as Mulheres param o Mundo para!’.

Homenagem a João Carlos Abreu

O Rotary Club Machico Santa Cruz prestam homenagem a João Carlos Abreu, antigo secretário regional do Turismo e Cultura, pelos elevados serviços prestados à Região Autónoma da Madeira, nomeadamente nas áreas do turismo e cultura.

O jantar festivo, pelas 19h30, no restaurante do Forte de São Tiago, contará com a presença de do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso.

Inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’

Reunião da Comissão Eventual de Inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Definição das entidades a convocar e das diligências a efectuar;

2. Marcação das datas das audições.

Estados Gerais do PS-M

No âmbito dos Estados Gerais do Partido Socialista-Madeira (PS-M), realiza-se, pelas 17 horas, o ‘Fórum de Infância e Juventude em Risco’. O evento terá lugar no Castanheiro Boutique Hotel e contará com a participação de diversos oradores especialistas nacionais e regionais, nomeadamente João Pedro Gaspar, mentor e coordenador da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos e professor de Psicologia da Educação na Universidade de Coimbra, Paula Duarte, coordenadora do Instituto de Apoio à Criança em Coimbra, Patrícia Carvalho, presidente da CPCJ do Funchal, Orlando Freitas, polícia, Filipa Luís, psicóloga, da direcção do Abrigo Nossa Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, e Anísia Pestana, psicóloga e directora técnica da Casa de Acolhimento Residencial Fundação Cecília Zino.

Mulheres Socialistas

O departamento regional de Mulheres Socialistas promove um jantar para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, pelas 20h30, no Clube das Comunidades Madeirenses. Na ocasião, terão lugar intervenções políticas.

‘Roteiro de Animação’

Conferências ‘Mediações: Aprendizagem, Património e Museus’, no Museu de Arte Sacra, a partir das 9 horas.

O Barreirinha Bar Café (BBC) recebe as ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e C. Santos VP, com a selecção musical de Li-Polymer que trará a rubrica ‘Soundview’. No Dia da Mulher, o BBC junta música, flores e uma oferta especial da Mitsubishi.

A Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo acolhe a exposição colectiva de cinco artistas: Alice Sousa, Evangelina Sirgado, Graça Berimbau, Mafalda Gonçalves e Teresa Jardim. A mostra ‘Ao Nível do Olhar’ é inaugurada pelas 18 horas.

Sai de Baixo Alto Astral promove evento do Dia da Mulher, com ritmos e sabores quentes e latinos. Música ao vivo com Carlos Sá e Winston Perez.

‘Noite da Mulher’ na Casa do Povo de São Gonçalo, com música protagonizada por artistas do fado.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Raiva’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Noite da Mulher, na Cantina El Mexicano, com buffet (frios e quentes), cozinha mexicana e mediterrânea, música ao vivo com os Triova Voices e um ‘show’ internacional de strip masculino (artista venezuelano) e o DJ Alvarez. O espaço está reservado às mulheres até à 1 hora da madrugada e só depois é que os clientes masculinos poderão entrar. O jantar é por reserva.

O Scat, no Lido, acolhe, pelas 23 horas, concerto de apresentação do álbum ‘Moving’ de Desidério Lázaro. Este saxofonista estará em palco acompanhado por João Firmino (guitarra), Francisco Brito (baixo) e Joel Silva (bateria). Há novo concerto, à mesma hora, no sábado.

Na Boutique da Poncha, no Porto Santo, celebra-se o Dia da Mulher com oferta de ‘shots’ às mulheres e música a cargo do DJ Sil.

Festa ‘Baile da Mulherada’, na Venda Velha, com o DJ Nélio Fabrício.

A discoteca Trap promove festa temática da Noite da Mulher, com muito samba à mistura.

O 23 Vintage Bar sugere festa ‘Yes We Can!’, com a temática da Noite da Mulher, com selecção musical do DJ Celso Velosa.

Dia da Mulher na discoteca Jam, com DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Entrada gratuita até às 4 horas e ‘welcome drink’.

Casino da Madeira apresenta várias sugestões para o Dia da Mulher: às 19h30, no Restaurante Bahia, com jantar e espectáculo temático com o concerto dos Akoustic Junkies ao vivo e o espectáculo internacional dos strippers masculinos Casino Toy Boys. Depois, a partir das 23 horas, há ‘Carnaval 2019 - Wonder Woman’ no Copacabana, com entradas gratuitas e oferta de 3 bebidas até às 00h30 para as mulheres. A música será do DJ Luís Gonçalves. Actuam os strippers masculinos Casino Toy Boys (entrada aos homens só a partir da 1h30). No Garden, actua o DJ Nelson Caires.