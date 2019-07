Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, dia 11 de Julho

Cerimónia Nacional de Hastear de Primeira Bandeira Azul na Marina do Funchal

A Marina do Funchal recebe, pelas 9h30, o 1.º hastear BA de Marina a nível nacional, da época balnear 2019, premiando o trabalho realizado ao longo dos 28 anos em que hastearam a Bandeira Azul.

Na ocasião estará presente Catarina Gonçalves, coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul.

Campeonato de Portugal de Cruzeiros

O Campeonato de Portugal de Cruzeiros (ORC 2019), em vela, regressa à Madeira ao e Porto Santo, 17 anos depois.

O evento, promovido pela Associação Regional de Vela da Madeira em parceira com a Federação Portuguesa de Vela, contará com um total de 23 embarcações e 250 velejadores.

A prova arranca esta quinta-feira (dia 11) na baía do Porto Santo, seguindo-se depois a travessia entre esta ilha e a Madeira, para no dia 13 de Julho realizarem-se as derradeiras regatas na zona leste e sul da ilha.

A consagração dos campeões irá acontecer no domingo, 14 de Julho, na Village que será criada no Centro Náutico de São Lázaro.

Reuniões de Câmara CMF e Concelho de Governo

Pelas 10 horas, realiza-se a Conselho do Governo Regional, estando previstas as declarações para as 12 horas, na Quinta Vigia. À tarde, decorre a reunião de Câmara semanal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal. O plenário será precedido de declarações para apresentação das principais conclusões.

Entrega dos galardões ‘Green Key’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 11 de Julho, à cerimónia de entrega dos galardões Green Key aos representantes dos estabelecimentos premiados.

A Região Autónoma da Madeira continua a liderar o número de galardoados em Portugal. Em 2019, foram 57 os estabelecimentos turísticos reconhecidos pelas boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

A cerimónia terá lugar, pelas 18 horas, no Jardim Botânico.

Humberto Vasconcelos e Paulo Cafôfo na Expomadeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita, pelas 18h30, a Expomadeira 2019, que está a decorrer no Estádios dos Barreiros.

No stand do Governo Regional haverá várias sessões informativas sobre alguns produtos regionais e uma acção de degustação de runs da empresa J. Faria – Sociedade de Engenhos do Norte.

No dia dedicado à Secretaria Regional de Agricultura e Pescas estão programadas ainda várias actividades, nomeadamente no espaço Nestlé e no espaço Showcooking com o Chef José Domingos Branco Camacho Sousa (The Vine Hotel).

À mesma hora, a mostra recebe a visita do candidato do Partido Socialista – Madeira a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

Funchal Jazz Festival

Eis que o Jazz volta a invadir o maior jardim público no centro da capital madeirense. O festival, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, decorre este ano de 11 a 13 de Julho, no Parque de Santa Catarina, e conta dois espectáculos em cada dia, às 21h30 e às 23 horas.

O concerto de abertura desta quinta-feira cabe ao saxofonista canadiano Ben Wendel, seguindo-se a actuação do cantor e compositor norte-americano Gregory Porter.

No dia 12 de Julho actuam o acordeonista e compositor português João Barradas e o trompetista norte-americano Terence Blanchard.

O último dia do Funchal Jazz Festival 2019 está reservado à saxofonista chilena Melissa Aldana e à “senhora do jazz” norte-americana Dianne Reeves.