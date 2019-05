Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Apresentação do programa de Sistemas de Incentivo Inicie +

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 10 horas, no salão nobre do Edifício do Governo, à cerimónia de apresentação do programa de Sistemas de Incentivo Inicie +.

Este novo programa servirá para financiar operações de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas que contribuam para uma maior dinamização da actividade económica regional e que promovam a criação efectiva de postos de trabalho.

Campanha BE – Europeias 2019

Esta quinta-feira, o Bloco de Esquerda (BE) desloca-se a ponta Oeste da Madeira, nomeadamente ao conselho da ponta de Sol. Pelas 11 horas, prestará declarações à comunicação social.

Campanha PSD – Europeias 2019

Esta quinta-feira, pelas 16h30, na Praça da Autonomia, em frente à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, haverá uma conferência de imprensa em que se irá centrar na atualidade política, nesta reta final de campanha eleitoral. Conferência que estará a cargo da candidata social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar.

Abertura do 2.º Fórum de Psico-oncologia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura do 2.º Fórum de Psico-oncologia, pelas 9 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma iniciativa do Serviço de Psiquiatria, da Unidade de Psicologia e do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, em parceria com o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento tem como principal objectivo promover o debate e a reflexão entre os profissionais de saúde, familiares e doentes oncológicos e destina-se a médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes da área da Saúde, familiares, doentes oncológicos, entre outros.

6.º Festival de Audiovisual e Cinema Escolar – FACE -Tertúlia

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direção Regional de Educação, promove, esta quinta-feira, pelas 18h30, no âmbito do 6.º Festival de Audiovisual e Cinema Escolar - FACE, uma tertúlia e um workshop que terão lugar no anexo da Levada, junto à Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. A iniciativa conta com a participação de Dinarte de Freitas, padrinho do FACE, e dos alunos de teatro da DSEAM, orientados pela professora Diana Pita.

Gala do Marítimo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, esta quinta-feira, a partir das 19h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, na Gala do Club Sport Marítimo.

Campanha CDU – Europeias 2019

A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu realiza esta quinta-feira, pelas 17h30, junto à Empresa de Electricidade da Madeira, uma acção de contacto com as populações.

Campanha CDS – Europeias 2019

No âmbito da pré-campanha para as eleições europeia, a candidata do CDS Madeira, Margarida Pocinho, e o líder do CDS, Rui Barreto, visitam esta quinta-feira, o bairro da Ribeira Grande, em Santo António, para alertar para a necessidade de reforçar os apoios comunitários para a habitação social.

Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, no Bairro da Ribeira Grande.

Entrega de viatura aos BVM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará esta quinta-feira, pelas 12 horas, nas instalações dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), onde presidirá à entrega de uma nova viatura de combate a incêndios florestais.

Protocolo ACIF-CCIM e Santader Totta

A Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM) celebra, esta quinta-feira, pelas 17 horas, na sede da associação, um protocolo de cooperação com o Banco Santander Totta.

Campanha JPP – Europeias 2019

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, esta quinta-feira, pelas 9h15, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Festival Summer Opening 2019

Esta quinta-feira celebra-se, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a organização do Festival Summer Opening 2019, com vista ao apoio à realização do mesmo. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Presidência

O Conselho de Governo reúne-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. A apresentação das conclusões está aprazada para as 17 horas na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de Câmara

Esta quinta-feira, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá declarações do Executivo após a Reunião semana da Câmara Municipal do Funchal.

Roteiro de Animação

QUINTA-FEIRA

Cinema – Estreias

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de fantasia e acção ‘Alladin’, adaptação em imagem real do clássico da Disney, a fita de terror ‘BrightBurn - O Filho do Mal’ e a película de cowboys ‘Billy the Kid: A Lenda’.

‘Martha Telles - Documentário sobre a vida e obra da artista madeirense’

Campus da Penteada recebe, pelas 10h30, a exibição do de ‘Martha Telles - Documentário sobre a vida e obra da artista madeirense’. Após a apresentação segue-se um debate sobre o património audiovisual e a sua relevância na preservação da memória de artistas regionais, com a presença de David Atouguia, Carlos Valente, Isabel Santa Clara, Márcia Sousa e Duarte Encarnação.

Teatro: ‘Histórias e lendas com e sem emendas’

Espectáculo de teatro ‘Histórias e lendas com e sem emendas’, do TEF, no Fórum Machico, às 15 e 21 horas, com entrada livre.

Exibição de ‘9 Meses de Inverno e 3 de Inferno’

Numa organização do Observatório Oceânico da Madeira, o Tecnopólo acolhe segundo dia de exibição de filmes que integraram a edição de 2018 do festival CineEco Seia. Pelas 18h30 será exibida a fita ‘9 Meses de Inverno e 3 de Inferno’.

‘Fica na Cidade’- concertos

Último dia do ‘Fica na Cidade’ em quatro palcos. Na Praça Amarela há Delta Blues Riders e Nuno & The End (20h30 às 23h30), no Largo do Chafariz poderá contar com o concerto de Ma Finga (18 às 20 horas), pela Rua da Carreira ecoam as vozes de Cristina Barbosa e Vítor Abreu (19h30 às 21h30), e na Zona Velha toca o grupo Xarabanda (19h30 às 21h30).

Espectáculo ‘It Takes Two’

Novo Jantar-espectáculo ‘It Takes Two’ no Restaurante Bahia, com duetos de João Geraldo, Vânia Fernandes, Tiago Sena, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo e Sofia Almeida.

‘Dr. Why Madeira’

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

Animação em São Roque do Faial

A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, até dia 26, na freguesia de São Roque do Faial, o IX Festival da Truta/ Rota da Sidra/ XXVI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana.

‘A Cerveja Artesanal em 7 Harmonias’

Evento gastronómico ‘A Cerveja Artesanal em 7 Harmonias’, parceria entre a unidade hoteleira e a Vilhoa - Craft Beer Dealers. Para degustar de quinta-feira a sábado, no Caniçal, a partir das 19h45.

Encontro de Bandas Filarmónicas

Arranca o XXXVI Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, que decorre até domingo.

Eco Bar – música

‘World Music’ no Mini Eco Bar, com Nuno Jacinto.