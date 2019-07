Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Abertura do Fórum Madeira Global 2019

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quarta-feira, pelas 10 horas, no Hotel Savoy Palace, à cerimónia de abertura do Fórum Madeira Global 2019.

A IV edição do evento, promovido pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, é dedicada ao tema da participação política nos países de acolhimento e em Portugal.

O programa inclui ainda o II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora.

Nesta IV edição é esperada a presença de cerca de duas centenas de pessoas que contribuirão para um debate alargado sobre a realidade da participação política nas comunidades de acolhimento e em Portugal.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta quarta-feira, pelas 11 horas, a empresa Solidago, Indústria e Serviços, situada na Zona Franca Industrial da Madeira Pavilhão, no Caniçal.

Estas visitas têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Apresentação do Orçamento Participativo em São Vicente

Pelas 19h00, o vice-presidente prossegue com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, que tem lugar na Escola Agrícola da Madeira, São Vicente.

Iniciativa do GP-PDS

O Grupo Parlamentar do PSD reúne-se, às 16h30, com o Conselho Médico da Madeira Ordem dos Médicos.

Arranque do projeto ‘Passo a Passo’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de assinatura do protocolo que formaliza o arranque do projecto ‘Passo a Passo’, pelas 16h15, no salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.