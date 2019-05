‘Rumo ao Futuro Profissional 2019’ no Funchal

Na recta final do evento ‘Rumo ao Futuro Profissional 2019’ que, pelo quarto ano consecutivo ano, percorreu diversos concelhos da Região, iniciam-se os preparativos do último encontro, no concelho do Funchal.

O evento decorrerá no próximo dia 28 de Maio (terça-feira), a partir das 10 horas, no Museu da Casa da Luz, e acolherá 33 entidades regionais de ensino, formação profissional, empresas de recrutamento de recursos humanos, entidades que fomentam o empreendedorismo e, ainda, outros serviços de apoio aos desempregados, como é o caso do Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

A apresentar o trabalho realizado, estarão também os Polos de Emprego, promotores desta iniciativa, entidades apoiadas pela Secretaria Regional das Inclusão e Assuntos Sociais, através do IEM.

Pelas 11 horas, o evento contará com uma sessão colectiva com a temática ‘Currículos Criativos’, promovida por Roberto Macedo Alves.

No decorrer do dia, o ‘Rumo ao Futuro Profissional’ contará com a visita da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, assim como do Conselho Directivo do IEM e equipa de coordenadores dos Polos de Emprego.

O evento é aberto ao público em geral.