Rotary entregou prémio Escola e promoveu conversa sobre mitos na alimentação e saúde

O Rotary Club Machico-Santa Cruz realizou no dia de ontem mais uma conversa em Rotary, o convidado foi o médico João Miguel Freitas, especialista em Medicina Interna, que abordou o tema dos ‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’.

A conversa, bastante participada, foi uma partilha de conhecimentos entre o convidado, profissionais do clube e participantes da sociedade civil, incidindo particularmente sobre informações contraditórias sobre os benefícios ou malefícios de determinados comportamentos alimentares, desportivos e do ponto de vista de intervenções no domínio da medicina estética.

Segundo João Miguel Freitas “nem sempre os mitos populares correspondem aos estudos e às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Como em tudo na vida, há que ter peso e medida nos nossos hábitos alimentares e desportivos. Tudo depende do nosso organismo, da informação científica sobre o que consumimos e da segurança e profissionalismo a quem recorremos para nos administrar e recomendar hábitos ou intervenções no nosso corpo».

As iniciativas ‘Conversas em Rotary’, propostas para este ano rotário, têm por objectivos reforçar a ligação do clube com a sociedade civil, nomeadamente com profissionais de referência possibilitando momentos de formação e informação, e promover Rotary e a actividade do Rotary Club Machico-Santa Cruz, que tem vindo a ter uma intervenção na comunidade em várias frentes, designadamente na atribuição de bolsas de estudo e prémios escolares, na atribuição de equipamentos a instituições e pessoas necessitadas, entre outros causas e projectos de âmbito nacional e internacional.

O momento serviu também para materializar um apoio financeiro a uma aluna de mérito da Escola da APEL, que concluiu com aproveitamento o 12.º ano e que pretende seguir o Ensino Superior na área do Direito. O prémio escolar ontem atribuído à aluna Ana Carolina resultou de uma jantar de angariação de fundos, denominado ‘Vernissage’, que aconteceu no passado mês de Julho, promovido em parceria entre a Associação de Antigos Alunos da Escola da Apel, Rotary Club Machico-Santa Cruz e o estilista Tiago Gonçalves.