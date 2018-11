Rochão Village inaugurado amanhã

Amanhã, dia 15 de Novembro, será inaugurado, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 17 horas, o empreendimento Rochão Village, que fica situado no Rochão, na freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta.

O empreendimento Rochão Village, construído, na sua totalidade, com investimento privado, foi construído num terreno com uma área de 45.400 metros quadrados, sendo a área de intervenção de 6.822 m2. É constituído por seis casas (3 de tipologia T1 e 3 de tipologia T2), uma recepção e uma piscina divididos em quatro patamares, inserido no regime de Alojamento Local. No total são nove quartos, podendo alojar até 30 utentes.

A Rent2u Lda é uma empresa familiar. Iniciou a sua actividade em 2016. Inicialmente começou com exploração de alojamento local, tendo posteriormente iniciado a sua actividade na construção civil, tendo por objectivo principal, construir/reconstruir ou melhorar prédios para posterior exploração em alojamento local pela empresa. Actualmente explora seis unidades de Alojamento Local (quatro no Funchal e dois na Calheta).

A empresa emprega 11 pessoas: dois gerentes, quatro trabalhadores associados à construção e cinco associados à exploração de alojamento local. Trata-se de uma equipa polivalente, que assegurará todos os trabalhos associados à manutenção dos espaços agora inaugurados.