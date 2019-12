Restaurante do Funchal no top 10 dos mais reservados no TheFork

O restaurante do Funchal Il Vivaldi - Mediterranean Cuisine está no top 10 dos restaurantes mais reservados no TheFork em 2019, em Portugal.

No top estão também as cidades de Lisboa (8) e do Porto (1), tendo este surgido fruto de um estudo revelado pelo TheFork referente ao ano de 2019, que analisa o comportamento do consumidor nos restaurantes de Portugal, desde o orçamento e os restaurantes de eleição até às preferências quanto a refeições sozinho, em grupo, ao almoço ou jantar.

Conheça o top 10

1. Laurentina - O Rei do Bacalhau (Lisboa);

2. Palácio Chiado (Lisboa);

3. Bistro 100 Maneiras do Chef Ljubomir Stanisic (Lisboa)

4. SEEN (Lisboa);

5. Contrabando Restaurante e Bar (Lisboa);

6. DesNorte (Lisboa);

7. Yakuza First Floor do Chef Olivier (Lisboa);

8. Frade Dos Mares (Lisboa);

9. Cafeína (Porto);

10. Il Vivaldi - Mediterranean Cuisine (Funchal).