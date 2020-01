Resta apenas um dia para visitar a exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’

A exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, desde dia 13 de Dezembro, termina amanhã, dia 4 de Janeiro, pelas 19 horas.

Hoje, pelas 17 horas, terá lugar a visita do secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Recorde-se que nesta 4.ª edição das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ foram apresentadas oito mesas inspiradas no que de melhor o destino Madeira tem para oferecer.

A Bordal- Bordados da Madeira, organizadora da exposição, desafiou algumas entidades e decoradores a apresentar as suas ‘Mesas com Bordado Madeira’ inspirados na natureza e na economia madeirenses. Foi o caso de Nini Andrade Silva, Dino Gonçalves, Associação de Promoção da Madeira, Guias Intérpretes Oficiais, Castanheiro Boutique Hotel, Porto Bay Hotels & Resorts, Pestana Hotel Group e Hotel Quinta do Furão.

Assim, ainda é possível admirar até amanhã, quatro mesas inspiradas na vertente natureza (as Flores, a Laurissilva, as Levadas e o Mar) e outras quatro mesas na vertente económica (a Banana, a Cana do Açúcar, os Vimes e o Vinho Madeira).

A entrada é livre.