Receita do IRC cresceu 62% na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. A receita do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) cresceu 62% em apenas um ano, na Madeira.

Se em 2017 o Governo Regional arrecadou 77,8 milhões de euros, em 2018 a ‘fasquia’ subiu para os 126,3 milhões de euros. A subida nos proveitos deve-se fundamentalmente às empresas registadas na Zona Franca, que contribuíram com 54,1 milhões para este ‘bolo’ total. O tema faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira e pode ser lido na página 5 do seu matutino.

Já como grande mancha fotográfica surge em evidência a derrota do Nacional, na Choupana, antes de um ‘ciclo infernal’ de jogos até ao final do campeonato. Os alvinegros, sem trunfos, perderam frente ao Rio Ave (0-1), num jogo em que a equipa alvinegra não conseguiu reerguer-se da pesada derrota da jornada passada, em Portimão.

Ainda nesta edição saiba que a Câmara Municipal do Funchal declara ‘guerra total ao plástico’, num artigo onde poderá ficar a conhecer as dez medidas da estratégia municipal que já estão definidas.

E com o Verão aí a chegar ainda não há datas definidas para o regresso do ferry, respostas que só devem de ‘ancorar’ em Junho. O DIÁRIO sabe que ainda não existe navio disponível para a operação de três meses.

Por fim, saiba ainda como é que o ‘cérebro’ de uma rede de drogas sintéticas escapou à cadeia.

