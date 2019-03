Realizada quarta e última fase de obras na Rua Dr. Fernão de Ornelas

A Câmara Municipal do Funchal informa, através de um comunicado de imprensa, que no dia 25 de Março dar-se-á início à quarta e última fase das obras que decorrem Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Nesta fase, a intervenção irá se desenrolar no Largo do Phelps e na Rua do Carmo, entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua Cooperativa Agrícola do Funchal, proibindo a circulação rodoviária na Rua do Carmo a oeste da Rua das Hortas, Rua do Seminário e na Rua Dr. Fernão de Ornelas, entre a Rua do Carmo e a Rua do Ribeirinho de Baixo, com excepção às viaturas que se dirigem aos parques de estacionamento e às viaturas que realizam operações de carga e descarga. Estas exceções estão autorizadas a circular nos dois sentidos nos arruamentos suprarreferidos, não sendo permitido o estacionamento para além do estritamente necessário às operações em apreço.

Quanto à circulação rodoviária durante esta fase, os condutores poderão aceder à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia pela Rua Visconde de Anadia, entrando em sentido contrário ao habitual na Rua Dr. Fernão de Ornelas e virando à direita para a Rua do Ribeirinho de Baixo e saindo em direcção à Rua do Carmo. Ao chegar à Rua do Carmo o condutor poderá seguir no normal sentido de circulação em direcção à Ponte do Carmo ou virar à esquerda em direcção à Rua das Hortas.

“Devido aos constrangimentos previstos solicita-se que seja evitada a circulação nos arruamentos afectados, utilizando como alternativa a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a Rua João de Deus e a Via 25 de Abril”, refere, acrescentando que solicita aos condutores “a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local”.