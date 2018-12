Reabertura limitada do aeroporto de Gatwick cancela voo para a Madeira

Apesar do aeroportop de Gatwick ter anunciado esta manhã a reabertura de um “número limitado” de voos, o voo da Easy Jet com destino à Madeira foi cancelado. O U2 8135 tinha chegada marcada para as 11 horas desta sexta-feira. O cancelamento desta viagem inviabilizou o voo U2 8136 que deveria sair de Santa Cruz às 11h40 com destino a Gatwick.

Recorde-se que o aeroporto de Gatwick, em Londres, esteve paralisado desde a noite de quarta-feira após dois drones terem sido avistados perto da pista e reabriu esta manhã para um “número limitado” de voos.

“A pista de Gatwick encontra-se actualmente utilizável e está prevista a descolagem e aterragem de um número limitado de aviões”, informou o aeroporto na rede social Twitter, aconselhando os viajantes a verificar o estado do seu voo com a companhia aérea antes de se deslocarem para o aeroporto, uma vez que os voos que partem e chegam a Gatwick ainda estão sujeitos a atrasos ou cancelamentos.