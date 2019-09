Reabertura das escolas condiciona trânsito

O regresso às aulas nota-se no trânsito, que a esta hora e desde as 7h30 é muito intenso, sobretudo nas entradas para o Funchal.

O impacto é maior na via rápida com abrandamentos desde a Cancela no sentido Santa Cruz-Funchal e desde Santo António no sentido inverso e até à saída da Ribeira de João Gomes, a mais procurada nas entradas da cidade.

No centro da cidade também há trânsito intenso na cota 40, zona da Cruz vermelha e 5 de Outubro, bem como junto às escolas secundárias.

Az zonas vermelhas no Google Maps apontam para lentidão, 10 minutos acima do que é normal nas mesmas vias, à mesma hora.