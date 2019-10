(Re)veja alguns dos melhores momentos de Bruno Nogueira na sua 'Hora da Boa Vida'

Dez anos depois, o humorista português Bruno Nogueira está de regresso ao ‘stand-up comedy’, com o seu mais recente espectáculo ‘Depois do Medo’, que pode ser visto nos próximos dias 4 e 5 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira.

Para entrar no ‘espírito’ deste fim-de-semana, deixamos-lhe alguns dos melhores momentos de Bruno Nogueira, para recordar na sua 'Hora da Boa Vida'. O vídeo trata-se de uma compilação partilhada no Youtube pelo utilizador ‘pepsiplunge316’.

