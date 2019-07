Quinta Magnólia abre ao público a 31 de Julho

De acordo com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, a Quinta Magnólia abrirá oficialmente as suas portas ao público a 31 de Julho.

Através de uma nota de imprensa, revela que embora o Governo Regional tivesse apontado inicialmente para o dia 12 de Julho a abertura oficial deste renovado espaço, a data foi alterada para o dia 31 de Julho por forma a coincidir com a inauguração da exposição ‘A Viagem’, sendo esta uma mostra de artes plásticas comemorativa dos 600 anos da descoberta da Madeira, com a participação mais de duas dezenas de artistas.

Após a requalificação de toda a quinta ao nível dos espaços exteriores e ajardinados, reabilitação do edifício principal, ‘casa-mãe’, e dos recintos desportivos, nomeadamente dos campos de ténis, campo de squash e circuito de manutenção, com a criação de três campos de Padel, bem como da criação/requalificação de espaços de apoio às diversas actividades previstas, a Quinta Magnólia vai entrar no mês de Agosto de ‘cara lava’, com novas valências, como por exemplo, um atractivo parque infantil e um novo serviço de restaurante/bar.

De salientar que esta intervenção foi levada a cabo pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, e orçou os 2,9 milhões de euros.