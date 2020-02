Quase 12 candidatos por cada criança para adopção na Madeira

A manchete deste domingo, 23 de Fevereiro de 2020, aponta a uma problemática social. Muitos candidatos para poucas crianças

E o que revela a primeira página do DIÁRIO? “Na Madeira há 83 candidaturas a adopção e apenas 7 menores em situação de adoptabilidade. Instituto de Segurança Social revela que, ao nível nacional, nos últimos 3 anos, houve uma redução de 37% no total de crianças com medida de adopção aplicada”, resumimos o que pode ler na página 6.

A foto principal é, naturalmente, o Carnaval. Noite de Leste aqueceu a Avenida

“Milhares assistiram ao tradicional cortejo de Carnaval. Governo fala em aposta ganha e diz não ser possível aumentar número de trupes e foliões”, apontamos a uma leitura da reportagem e a ver algumas imagens na página 2 e 3. Mas, também “hoje há festas em oito concelhos” e poderá saber onde na página 4.

Com uma pequena foto, damos conta da festa do Belenenses no Jamor e um jogador maritimista resignado. Ineficácia ditou derrota do Marítimo é o título que conta que “os verde-rubros perderam por 1-0 frente aos Belenenses, mas mantêm-se no 13.º lugar”. Leia a crónica nas páginas 18 e 19.

Noutra perspectiva, estes são os títulos que também estão na primeira página: Governo dá ‘luz verde’ a novo acesso ao porto do Funchal para ler na página 9 e Elisa na Final do Festival da Canção numa notícia que pode ler na página 5.

