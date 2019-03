Quarta campanha municipal de vacinação gratuita começou na freguesia de S. Gonçalo

Ontem, a Junta de Freguesia de São Gonçalo recebeu o início da quarta campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica, identificação electrónica e desparasitação interna para cães com mais de três meses de idade, na sequência do sucesso deste projecto, da CMF, ao longo dos últimos dois anos.

As três primeiras campanhas percorreram todas as freguesias do concelho e permitiram vacinar 1564 animais domésticos, não apresentando quaisquer custos para os detentores de cães domésticos e tendo englobado a vacinação, a colocação do chip e o registo dos respetivos animais. A campanha prossegue já este sábado, dia 23 de março, em São Pedro (Junta de Freguesia, 9h-11h), Santo António (Centro Cívico, 11h30-13h30) e São Martinho (Centro Cívico, 14h30-16h30).

A vereadora da CMF Idalina Perestrelo, que tutela a Causa Animal no Município do Funchal, esteve presente e disse que a autarquia continua empenhada em criar condições para que todos os munícipes possam vacinar e identificar os seus cães de forma gratuita, com o objectivo de assegurar a cobertura da profilaxia antirrábica dos animais domésticos no Funchal. Daí a continuidade desta aposta, mantendo-se o Funchal na dianteira do tema da Causa Animal na Região, em termos de sensibilização e de acção permanente no terreno.

O Presidente da Junta, Paulo Bruno Ferreira, esteve igualmente presente na ocasião.