PTP quer audição parlamentar sobre o processo Cuba Livre

O Partido Trabalhista Português (PTP) vai pedir uma audição parlamentar para esclarecer a situação da investigação judicial da dívida oculta da Madeira.

Em causa, está o processo Cuba Livre que foi arquivado em 2017, mas no qual a juíza da instrução considerou que existiam indícios de crime e pediu ao Ministério Público (MP) que continuasse a investigar. Determinando que fossem extraídas certidões autónomas do Cuba Livre e remetidas ao MP para investigação.

“Nesta audição parlamentar pretendemos chamar o Sr. Juiz Paulo Barreto, Presidente da Comarca da Madeira e a Sra. Coordenadora do MP da Madeira, Maria de Lurdes Correia”, informou a deputada Raquel Coelho.

Com esta medida, o PTP “quer ver esclarecido o que foi feito da investigação do MP sobre o Processo Cuba Livre, já que a juíza considerou que existiam indícios de crime”.

Raquel Coelho lembra que já se passaram “dois anos e ainda não houve nenhum desfecho da investigação solicitada”, frisando ser “inaceitável” esta demora pois no seu entender “estamos perante um processo polémico sobre uma base secreta onde estavam registadas 201 empreitadas no valor de 1136 milhões de euros, ocultadas do Orçamento Regional”.

A deputada do PTP recorda que esta situação: “causou ao povo da Madeira as maiores privações que há memória, com fome, desemprego, emigração forçada, falência de empresas e a perda da nossa autonomia financeira e não compreende esta inércia do MP, dada a gravidade da situação”.