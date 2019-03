PTP/ Madeira associa-se ao dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica

Num comunicado hoje dirigido à imprensa o PTP/ Madeira manifestou a sua solidariedade para com as mulheres vítimas de violência doméstica, associando-se ao dia de luto nacional.

“O PTP vê com muita preocupação o aumento de casos deste tipo de violência no país e na Região. Somos frequentemente confrontados com episódios violentos no seio dos diversos tipos de família contemporânea e quando efectuamos as denuncias as autoridades competentes notamos uma autêntica desvalorização sobre o assunto e uma insensibilidade básica no combate a este crime público”, realça a nota.

Perante este cenário, “o PTP concorda que sejam implementadas urgentemente mais medidas legislativas com caracter de prevenção e punição a violência domestica que permitam legitimar as autoridades competentes a actuarem em tempo útil”.

Não obstante, “entende que também devem serem punidas as entidades públicas e seus titulares que tendo conhecimento deste tipo de violência não accionem os meios necessários para impedirem tragédias como as que se tem verificado”.

Para os trabalhistas este problema sociocultural deve constituir-se como uma “prioridade” da organizações públicas, sejam agentes de segurança, tribunais autarquias ou governos.