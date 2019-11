PTP lamenta que “divórcio entre PS e CDS” tenha marcado a agenda da Assembleia Municipal

A deputada do PTP na Assembleia Municipal do Funchal lamentou hoje que a agenda da Assembleia, reunida esta manhã, tenha sido marcada pelo processo de “divórcio” entre o PS e o CDS.

Segundo Raquel Coelho, o CDS tinha vindo a viabilizar, nos últimos anos, os orçamentos e as propostas da Coligação Confiança na Assembleia Municipal do Funchal, mas o “acordo de governo entre o PSD e o CDS”, acabou por ditar “mudanças que não foram bem aceites no grupo Municipal do PS”, havendo mesmo um “conflito directo” com o deputado do CDS, Gonçalo Pimenta, no decurso dos trabalhos.

Para o PTP, este é o resultado do “mercantilismo na política” que surge “quando as posições políticas não são tomadas por ideal e convicção em prol do bem comum, mas sim em favor de interesses pessoais e partidários”, levando a política a “cair no descrédito”.