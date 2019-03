PTP diz que PSD “usa Investimentos Habitacionais para promover propaganda eleitoral”

O PTP deslocou-se hoje ao Bairro da Palmeira para denunciar “a central de propaganda partidária que se transformou os Investimentos Habitacionais da Madeira”.

O dirigente Quintino Costa deu o exemplo da “má política de habitação levada a cabo pelo PSD” que é incapaz de implementar políticas de recuperação física e social dos bairros mas que em alturas eleitorais “usa a Investimentos Habitacionais para promover propaganda eleitoral em beneficio do Governo Regional”.

“Chegam ao cúmulo de colocarem um cartaz publicitário de grandes dimensões a entrada do bairro da Palmeira a anunciar a recuperação do bairro e o custo global da obra, no valor acima dos 5 milhões de euros. No entanto, escondeu que o investimento do governo regional para a obra ronda 1.5 milhões, sendo que a maior fatia é financiamento europeu”, disse.

Além disso, referiu que o Governo Regional para além de não ter uma política responsável no âmbito da habitação social e de passar um mandato de costas voltadas para esta área, ainda faz campanha e usa a empresa pública para fins eleitoralistas.