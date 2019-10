PTP diz que estará “atento” ao sector da saúde na Região

O coordenador da área da Saúde do PTP-Madeira mostra-se contra a política de saúde deste governo Regional.

Segundo Edgar Silva, “como se aceita nomear uma nova direcção clínica, entregue por sugestão do partido triciclo, com um passado conturbado”, questiona, salientando que numa altura em que se “exige profissionalismo e competência, não se pode arriscar” com o que considera ser uma “equipe de vingadores”.

“Expliquem, o posicionamento de certos, profissionais, em entrevistas públicas, os mesmos, que continuam a dispor das estruturas do SESARAM, onde se confundem ‘conflitos de interesses’ numa promiscuidade entre sectores; o público, onde não interessa nada em aumentar a produtividade, e o privado, que interessa aumentar os lucros, desviando para o sector publico, tudo o que ponha em causa a sua sustentabilidade: a nova coligação quer imprimir um novo rumo e acabar com estes conflitos entre sectores na saúde?”, pergunta Edgar Silva, deixando no ar outras interrogações, como se a “intenção da tal ‘cama hospital’, substituindo a actual ‘cama serviço’, não poderá conduzir a uma gestão ao molhe, do género tudo ao ‘monte e fé em Deus’” e com isso, “não se estará a regredir e a voltar aos hospícios ou sanatórios?”

Por tudo isto, afirma que estará “atento ao desinvestimento no sector publico.