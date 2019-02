PTP defende “aumento generalizado” dos salários na função pública

A deputada do PTP defendeu esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, o “aumento generalizado” dos salários para toda a função pública na Madeira, por entender que os salários praticados na Região são “baixos”. Raquel Coelho defende ainda que o aumento das remunerações deve partir do sector público para “contagiar o sector privado”.

“Como o Governo Regional tem anunciado o crescimento da economia há largos meses, acreditamos que está na altura de compensar os seus trabalhadores”, sustentou a deputada trabalhista, relembrando que os salários praticados na Madeira ficam muito aquém do custo do nível de vida, situação que tem levado o PTP a debater-se por uma “política que contribua para a valorização dos rendimentos do trabalho em geral, que se desvalorizou durante os anos da austeridade”.