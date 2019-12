PSP sensibilizou para comportamentos a adoptar quando crianças se perdem em zonas comerciais

Foi através das Equipas do Programa da Escola Segura que o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira realizou, entre os dias 09 a 13 de Dezembro, várias acções de sensibilização em ambiente escolar do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, abordando especificamente os comportamentos e cuidados preventivos que as famílias e as crianças devem ter quando se perdem dos seus pais ou familiares em zonas comerciais, numa época de intensa circulação de pessoas nesses locais.

O Comando Regional da Madeira organizou 38 acções, em 54 estabelecimentos de ensino, dinamizadas por 45 Polícias e que envolveram cerca de 1.040 crianças e 24 professores, pais e auxiliares. Estas acções de sensibilização apoiaram-se no vídeo ‘A Ana e o Labirinto das Compras’, disponível no Facebook e Youtube da PSP.

De acordo com nota do comando regional, “este vídeo integra a colecção «Eu faço como diz o Falco» que compreende um conjunto de contos, de carácter pedagógico e preventivo, os quais retratam situações quotidianas vivenciadas pelas crianças, sobre as quais são apresentados conselhos de segurança e comportamentos básicos de autoprotecção”.

“A sensibilização e educação das crianças para as temáticas da segurança continua a constituir-se como um pilar estruturante na actuação da Polícia de Segurança Pública e, especificamente, da intervenção da componente policial do policiamento de proximidade, no sentido de dotar este grupo específico de conhecimentos que permitam prevenir a vitimização ou, ocorrendo este tipo de episódio, melhorar a capacidade de reagir e suplantar este acontecimento potencialmente traumático”, termina a mesma nota.