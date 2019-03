PSD questiona “investimento zero” para a Madeira na Defesa

Esta manhã, na audição do Ministro da Defesa na Assembleia da República, a deputada madeirense à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, confrontou João Gomes Cravinho com a Proposta de Lei da Programação Militar, em discussão, que prevê um investimento “zero” para a defesa imediata dos arquipélagos no primeiro quadriénio de 2019 a 2022.

Sara Madruga da Costa exigiu ao ministro a clarificação desta opção do Governo da República ao não prever qualquer investimento público para a Madeira.

João Gomes Cravinho justificou-se, dizendo que apesar de não existirem verbas específicas para a Madeira “existem outros investimentos e outros meios previstos e que servem todos os portugueses”.

A deputada social-democrata perguntou ainda pela transferência para a Região das instalações anexas ao farol de São Jorge, relembrando que o parlamento aprovou, por unanimidade, em 2018, um projecto de resolução do PSD nesse sentido e que a resolução deste problema “já se arrasta por muito tempo e as instalações do Ministério da Defesa estão ao abandono”.

Por fim, Sara Madruga da Costa voltou ainda a questionar o ministro da Defesa sobre o reforço de meios na operação de combate a incêndios na Madeira e pelo ponto de situação na resolução definitiva da certificação do sistema de comunicações do radar militar da Madeira.