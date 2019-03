PSD quer que a ADSE passe a admitir trabalhadores das empresas públicas

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, com os responsáveis do Sindicato da Função Pública, para discutir questões relacionadas com a sustentabilidade e o funcionamento da ADSE na Região.

“A ADSE enfrenta grande desafios não só a nível nacional, como a nível regional. A nível nacional todos nós sabemos que a ADESE enfrenta um enorme problema de sustentabilidade, na media em que o universo dos seus beneficiários está cada vez mais envelhecido e as despesas com os cuidada dos de saúde têm aumentado ano após ano. Hoje todos concordamos que a ADSE necessidade de novos beneficiários”, expôs o deputado João Paulo Marques.

Neste sentido a proposta do PSD é que a ADSE passe a admitir os trabalhadores das empresas públicas.

Na Madeira, refere, “estamos perante mais de dois milhares de trabalhadores da Função Pública, que hoje em dia estão impedidos de aderiri à ADSE”. A seu ver uma medida “incompreensível do Governo do Partido Socialista.