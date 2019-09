PSD quer coligação mas não cede pastas-chave

Já começaram as negociações, entre PSD e CDS para a formação do futuro Governo Regional, mas Miguel Albuquerque já fez saber que não abre mão de pastas-chave como as Finanças, Obras Públicas ou Saúde. Do lado do CDS, José Manuel Rodrigues parecer ser o mais inclinado a manter uma linha de diálogo com o PS. Teófilo Cunha diz que pode ir para o governo, mas só se Santana ganhar com isso. Na edição de hoje publicamos reportagens nos concelhos onde houve penalização para os autarcas nas eleições de domingo.

A foto em destaque é do empate do Marítimo em Braga (2-2). No desporto, desilusão no prémio de melhor futebolista do mundo que foi para Messi. Ronaldo nem foi á cerimónia.

Os hoteleiros estão preocupados com a falência da Thomas Cook e do possível contágio à Condor. PaulaCabaço desdramatiza.

Destaque também para Joe Berardo que recorre ao Tribunal da Relação para travar arresto do Monte Palace .

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.