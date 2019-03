PSD pretende mais espaços de lazer no Funchal para as crianças

O PSD voltou a insistir esta quinta-feira, na Reunião de Câmara semanal, na importância da criação da ‘Cidade da Criança’ nos Jardins do Lido, relacionada com espaços de lazer, seguros e condignos, para as crianças e famílias.

A proposta dos sociais-democratas surge da necessidade de mais espaços de lazer vocacionados para crianças e jovens. Foi, segundo a vereadora Joana Silva, aprovada por unanimidade em Julho passado em Reunião de Câmara, mas ainda não saiu do papel.

“Não existe qualquer intenção por parte deste executivo em dar seguimento a essa proposta [Cidade da Criança], o que nos preocupa, uma vez que actualmente na Cidade do Funchal existem muito poucas estruturas e em condições para que as crianças possam desfrutar de um dia em família”, afirmou Joana Silva.

A vereação social-democrata quer “mais e melhor para as crianças e para as famílias” na Cidade, daí ter levado novamente a proposta à reunião municipal. “Nós voltamos a lembrar a importância da proposta, uma proposta aprovada por unanimidade e até agora não tivemos uma resposta à altura”, disse a vereadora.