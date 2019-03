PSD-Madeira desmente “qualquer ilegalidade no contrato com a Orey Financial”

O PSD/Madeira reagiu às declarações do vice-presidente do PS/Madeira, Miguel Iglésias, proferidas hoje no DIÁRIO sobre o contrato de renegociação da dívida da Região ao Estado Português, dizendo que “ao contrário do que o PS/Madeira quer fazer crer, é totalmente falso que o Tribunal de Contas tenha detectado qualquer ilegalidade no contrato com a Orey Financial”.

“A recusa do visto ficou a dever-se, exclusivamente, a uma interpretação diferente da legislação que o Governo Regional, embora discordante, optou por acatar”, diz através de um comunicado de imprensa, acrescentando que, ao contrário do que afirmam os socialistas, “são indiscutíveis as vantagens que resultariam deste contrato para a Região e para todos os madeirenses, sendo que “desde logo a possibilidade de uma poupança anual, até 13 milhões de euros, em juros referentes à dívida com a República”.

Diz ainda que “resulta desta tomada de posição, deverás entusiasmada, a certeza de que o PS/ Madeira prefere ficar, sempre e mais uma vez, ao lado da República – e neste caso satisfeito com uma decisão que prejudica a Região – em vez de defender os interesses da população”.

“Nada que não se espere de um partido que tudo usa para fins político-partidários, mesmo que tal signifique lesar a Região que dizem ter capacidade de governar”, acrescenta.

Os sociais-democratas referem, de igual forma, que “o que ficaria bem aos Socialistas – de cá e de lá – seria pugnar para que as taxas de juro cobradas à Região fossem actualizadas, conforme tem vindo a ser reivindicado pelo PSD/Madeira”.

“É importante lembrar que a Madeira continua a pagar uma taxa de juro à República de 3,375%, enquanto que o Estado paga 2,5% pela dívida soberana, num claro desequilíbrio entre aquilo que o governo central paga e aquilo que cobra aos madeirenses e porto-santenses”, realça.

Diz também que “é igualmente falso que a Região tenha aumentado a sua dívida pública global” e que “embora a credibilidade deste partido seja nula no respeitante às contas – já por diversas vezes contestadas na praça pública – importa esclarecer que esta dívida tem vindo a ser sucessivamente reduzida, ao contrário do que tem acontecido nos Açores e na República, sendo que, no caso do Estado, a mesma nunca esteve tão alta, com o novo recorde, anunciado pelo Banco de Portugal, a situar-se nos 251,1 mil milhões de euros”.