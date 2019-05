PSD/Machico lamenta degradação da estação de autocarros

O PSD/Machico denuncia o estado de degradação em que se encontra a estação de autocarros de Machico, “à semelhança de outras infraestruturas em Machico” como “os passeios e arruamentos públicos desnivelados, colocando em risco a segurança dos munícipes nas horas de menor luminosidade” assim como os “sanitários públicos degradados e sem condições mínimas de utilização”, refere Norberto Maciel Ribeiro, Presidente da Concelhia do PSD/Machico.

O dirigente social-democrata revela que a degradação do investimento “é visível”, apontando ainda para o estacionamento que continua fechado. “Segundo populares, esta situação já foi reportada e alvo de várias queixas na câmara municipal, sempre com resposta negativa do executivo socialista, que ignora os apelos da população para reabilitar aquele espaço nobre de serviço público”, afirmou.

No que toca ao mobiliário urbano, relembra que já na última reunião de Câmara, o PSD recomendou o arranjo das infraestruturas e equipamentos públicos que se encontram degradados, entre eles, os candeeiros de iluminação pública.