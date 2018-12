PSD-M chama Jardim. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Dirigentes partidários querem recuperar antigo líder para os embates eleitorais do próximo ano. Social-democratas terão dados que apontam para um reforço da votação no partido se o ex-presidente voltar ao activo.

Mérito e dedicação. Prémios ‘Coca-Cola European Partners Portugal’ distinguiram 15 atletas e um clube. Costinha foi eleito o treinador do ano e o CF Carvalheiro reconhecido pelo projecto desportivo. Toda a reportagem para ler nesta edição.

Noite do mercado agita comércio, outro dos assuntos em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira. Câmara do Funchal recebeu 114 pedidos de licenciamento para espaços de comes e bebes.

Estreito e São Vicente reforçam cartazes e ‘Aldeia do Natal’ regressa na sexta-feira. Duas notícias desenvolvidas nesta edição.

Novo Banco vai manter 12 balcões na Região, igualmente para ler no DIÁRIO.

Empresas revelam crescimento consolidado. DIÁRIO publica resumo em papel e mostra, em pormenor no digital, desempenhos das 500 maiores da Região que são distinguidas amanhã.