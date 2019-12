PSD espera mais de 1.200 pessoas no jantar de Natal de hoje

O Secretariado do PSD-Madeira distribuiu 1.300 bilhetes para a festa de Natal de hoje, no Madeira Tecnopólo e, como nenhum foi devolvido, são esperadas entre 1.200 a 1.300 pessoas, numa sala que está preparada para mais uma enchente.

O jantar começa às 19h30 e os discursos, do líder, Miguel Albuquerque e do secretário-geral, José Prada, estão previstos para as 20h00.

Albuquerque ainda está em Lisboa, uma vez que o seu voo de ontem foi um dos muitos que foram cancelados devido ao mau tempo. O presidente do PSD deverá regressar à Madeira, num voo que chegará depois das 17h00.