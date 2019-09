PSD e CDS querem negociar “acima de qualquer interesse partidário ou pessoal”

As delegações do PSD e do CDS reuniram-se, esta tarde, no Hotel do Castanheiro, no Funchal, para a primeira reunião preparatória do acordo de governo entre os dois partidos.

O PSD esteve representado por Pedro Calado, Jaime Filipe Ramos e Medeiros Gaspar. Teófilo Cunha, Luís Miguel Rosa e Gonçalo Santos representaram o CDS.

A reunião durou menos de duas horas e, no final, os dois partidos estavam satisfeitos com as linhas já definidas. O grupo volta a reunir-se na próxima terça-feira,

“O PSD-Madeira tem consciência daquilo que representou a votação do passado domingo em que foi o partido mais votado e naturalmente será convidado a formar governo. Pelo número de deputados, terá de haver um acordo entre duas forças políticas”, começou por referir Pedro Calado, no final da reunião.

“O PSD está em negociação com o CDS-PP. As linhas orientadoras deste acordo estão definidas, estão sustentadas e temos a consciência de que aquilo que aquilo que será definido nos próximos dias é aquilo que, no fundo, a população espera da nossa parte, uma responsabilidade governativa para quatro anos, para uma legislatura de 2019 a 2023. Neste momento, temos de pensar acima de qualquer interesse partidário ou qualquer interesse pessoal, temos de pensar no interesse da população e agir de forma responsável e inteligente e é isso que estamos a fazer”, garantiu o vice-presidente do Governo Regional.

Pedro Calado considera que “foram dados passos muito importantes, com muita seriedade, com muita clareza e pragmatismo”, para transmitir “uma mensagem de confiança, de sentido de Estado e responsabilidade social”.

O dirigente social-democrata agradeceu “a abertura que o CDS-PP tem manifestado”. Na reunião de hoje “foram definidas as linhas orientadoras de um documento que irá ser produzido e redigido em conjunto”. Na próxima semana, no dia 1 de Outubro, será concluído um documento de trabalho que será apreciado internamento por cada um dos partidos para ter aprovação.

“Hoje, iniciámos, com o PSD, uma proposta governativa para a Região Autónoma a Madeira. Quando aceitamos um compromisso, é para ser estável e duradouro e para toda a população Madeira e é isso que iremos fazer”, afirmou Teófilo Cunha.

O presidente da Câmara de Santana e secretário-geral do CDS deixou claro que “tudo o que anda a correr na rua é especulação” e ainda é muito cedo para falar em nomes para o governo.

Nas eleições de domingo passado o PSD conseguiu eleger 21 deputados e o CDS 3, o que é suficiente para ter uma maioria absoluta na Assembleia Legislativa e forma um governo.